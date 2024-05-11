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        Kocaeli'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kocael'nin Karamürsel ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 14:41 Güncelleme: 11.05.2024 - 14:41
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        Kocaeli'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Kocael'nin Karamürsel ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        D-130 kara yolu İzmit yönünde seyreden S.C. (28) yönetimindeki 44 KN 277 plakalı otomobil, Barbaros Hayrettin Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki araziye devrildi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü, ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, otomobilin yolda savrulması ve devrilmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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