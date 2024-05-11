Kocaeli'de hastanenin bodrumunda çıkan yangın söndürüldü

Öte yandan, hastanenin acil servisinde tedavi gören bazı hastalar, çevredeki diğer hastanelere nakledildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Odadan çıkan dumanlar, aynı kattaki acil servis ve bir üst kata yayıldı.

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