Kocaelispor-Sakaryaspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Sakaryaspor'a 2-0 yenilen Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, fiziksel anlamda kendi seviyelerinin altında maç oynadıklarını söyledi.

Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'ndaki maçın ardından açıklamalarda bulunan Gürsel, istedikleri gibi bir mücadele ortaya koyamadıklarını anlattı.

Bodrum FK maçının ardından yaşadıkları aksaklıklara değinen Gürsel, şu görüşlerini paylaştı:

"Akşam 12 sporcuya serum takıldı ama bunlar hiçbir zaman mazeret değil. Oradan geldikten sonra takımı tam dinlenmiş olarak maça çıkarmak istedik. Çünkü maçın önemini, kazandığımızda direk play-off finali oynayacağımızı biliyorduk. Her şey düşündüğümüz gibi oldu ama tabii ki biz üstümüze düşeni yapamadık. Bugünkü fiziksel tepkiyi sahada istediğimiz ölçüde veremememizin nedeni, oradan geldikten sonraki oyuncuların kaptığı virüs olabilir. Fiziksel anlamda kendi seviyemizin altında bir maç oynadık. Üzgünüz, lig bitti. Artık bundan sonraki süreçte play-off ayrı bir kulvar. Maç maç gidecek bir şey. Bundan sonraki süreçte kafamızı toplayıp, nasıl en iyi şekilde bu play-off maçlarını oynayacağımıza bakacağız."

Taraftarın üzüntüsünü anladığını dile getiren Gürsel, maç esnasında türbinlere verdiği tepkinin kendisine küfür edenlere yönelik olduğunu kaydetti. - Demirbakan: "Hataları değerlendirdik" Sakaryaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, kendi taraftarı önünde oynayan Kocaelispor'un psikolojik olarak daha baskı altında olacağını bildiklerini dile getirdi. Rakiplerinin daha stresli oynamasından faydalandıklarını söyleyen Demirbakan, "Psikolojik baskıyı biliyorduk ve taktiğimizi de ona göre yaptık. Bizim hiç baskımız yoktu. Çocuklara da 'Bu müsabakayı bir hazırlık maçı gibi rahat oynayın.' dedim zaten. Kocaelispor aşırı motivasyonla geldi. Aşırı motivasyon zararlı bir şey. Çocuklar yapacağını yapamaz. Onun için Kocaelisporlu futbolculara da haksızlık etmeyelim. Bu baskıda oynamak hakikaten zor. Hatalar yaptılar ve biz de bu hataları değerlendirdik." diye konuştu.