Darıca Belediye Başkanı Bıyık'ın annesi için cenaze namazı kılındı

İkindi vakti kılınan cenaze namazına, Bıyık'ın yakınlarının yanı sıra AK Parti Kocaeli milletvekilleri Cemil Yaman ve Sami Çakır, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, burada taziyeleri kabul etti.

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