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        Darıca Belediye Başkanı Bıyık'ın annesi için cenaze namazı kılındı

        Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın annesi Fadime Bıyık için Darıca'da cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 23:49 Güncelleme: 11.05.2024 - 23:49
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        Darıca Belediye Başkanı Bıyık'ın annesi için cenaze namazı kılındı
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        Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın annesi Fadime Bıyık için Darıca'da cenaze namazı kılındı.

        Kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitiren Fadime Bıyık'ın cenazesi, Emek Mahallesi'ndeki Fatih Merkez Camisi'ne getirildi.

        Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, burada taziyeleri kabul etti.

        İkindi vakti kılınan cenaze namazına, Bıyık'ın yakınlarının yanı sıra AK Parti Kocaeli milletvekilleri Cemil Yaman ve Sami Çakır, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve vatandaşlar katıldı.

        Fadime Bıyık'ın cenazesi, kılınan namazın ardından yarın toprağa verilmek üzere memleketi Kastamonu'ya gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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