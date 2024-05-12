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        Kocaeli Valisi Yavuz, Türk Dil Bayramı'nı kutladı

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 12:04 Güncelleme: 12.05.2024 - 12:04
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        Kocaeli Valisi Yavuz, Türk Dil Bayramı'nı kutladı
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        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yavuz, mesajında, Karamanoğlu Mehmet Bey’in 13 Mayıs 1277'deki fermanıyla Türkçenin gelişerek olgunlaştığını, yayıldığı coğrafya itibariyle dünya dilleri arasında bugün en fazla konuşulan dillerden biri olduğunu belirtti.

        Türkçe'nin, her harfi ve her kelimesiyle aziz Türk milletinin binlerce yıllık mazisine şahitlik eden, milli değerlerin korunmasında, nesilden nesle aktarılmasında en etkili araçlardan birisi olduğunu anlatan Yavuz, "Dün olduğu gibi bugün de bizi bir arada tutan, bizi millet kılan en büyük hazinemiz, en önemli kültürel mirasımız, medeniyet değerlerimizi yarınlara taşıma noktasındaki en önemli gücümüz ve en büyük umudumuzdur." ifadesini kullandı.

        Yavuz, milli birlik ve beraberliğin temel unsurlarından biri olan dili kurallarına uygun kullanma, geliştirme, yaygınlaştırma ve gelecek nesillere ulaştırma konusunda herkese önemli sorumluluklar düşüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Bu sorumluluk bilinciyle hareket ederek Türkçe’nin geliştirilmesine büyük önem veren Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk de 'Dilin milli ve zengin olması, milli hissin gelişmesinde başlıca müessirdir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir, yeter ki bu dil, şuurla işlensin.' diyerek toplumsal seferberlik başlatmış, dünyanın en zengin dillerinden olan Türk dilinin hak ettiği yere gelmesine öncülük etmiştir."

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