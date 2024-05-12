Kocaeli Valisi Yavuz, Türk Dil Bayramı'nı kutladı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, Karamanoğlu Mehmet Bey’in 13 Mayıs 1277'deki fermanıyla Türkçenin gelişerek olgunlaştığını, yayıldığı coğrafya itibariyle dünya dilleri arasında bugün en fazla konuşulan dillerden biri olduğunu belirtti.

Türkçe'nin, her harfi ve her kelimesiyle aziz Türk milletinin binlerce yıllık mazisine şahitlik eden, milli değerlerin korunmasında, nesilden nesle aktarılmasında en etkili araçlardan birisi olduğunu anlatan Yavuz, "Dün olduğu gibi bugün de bizi bir arada tutan, bizi millet kılan en büyük hazinemiz, en önemli kültürel mirasımız, medeniyet değerlerimizi yarınlara taşıma noktasındaki en önemli gücümüz ve en büyük umudumuzdur." ifadesini kullandı.