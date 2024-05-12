2024 ApexMasters Türkiye Drift Şampiyonası'nın ilk yarışı Kocaeli'de yapıldı
Drift Otomobil Spor Kulübü tarafından 2024 ApexMasters Türkiye Drift Şampiyonası'nın ilk yarışı, Kocaeli'de gerçekleştirildi.
Drift Otomobil Spor Kulübü tarafından 2024 ApexMasters Türkiye Drift Şampiyonası'nın ilk yarışı, Kocaeli'de gerçekleştirildi.
TOSFED Körfez Park Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen mücadeleye 12 araç katıldı.
Bugün gerçekleştirilen yarışlarda Berfu Tutumlu birinciliği elde ederken, Çağlar Küçükdumlu ikinci, Pınar Özge Kılcı üçüncü oldu.
Yeni başlayan pilotlara açık TOSFED Drift Kupası'nda ise 7 araç yarıştı. Müsabakalar sonucu sıralama Harun Karabulut, Berkay Akbulut ve Ömer Ayvacı'dan oluştu.
Güçlü araçların kapı kapıya yarıştığı organizasyona otomobil tutkunları büyük ilgi gösterdi.
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