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        Kocaeli'de asker eğlencesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde asker eğlencesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 01:01 Güncelleme: 13.05.2024 - 01:01
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        Kocaeli'de asker eğlencesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
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        Kocaeli’nin İzmit ilçesinde asker eğlencesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'ndeki asker eğlencesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

        Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Polis olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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