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        Kocaeli'de tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 08:53 Güncelleme: 13.05.2024 - 08:53
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        Kocaeli'de tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolunun İstanbul yönü Osmanyılmaz Mahallesi mevkisinde Okan Y. yönetimindeki 34 AFZ 810 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halindeki Hüseyin D. idaresindeki 34 VD 8415 plakalı tıra çarptı.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki İ.S. ve S.C, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kaza nedeniyle D-100 kara yolu İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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