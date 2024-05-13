Kocaelispor, play-off 1. turda Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'de play-off 1. turda 16 Mayıs Perşembe deplasmanda Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenmanda yeşil-siyahlılar, yeni göreve getirilen teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde ısınma ve düz koşunun ardından pas çalışması yaptı.

Göreve geldikten sonra takımla ilk idmanına çıkan Sağlam, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 20 yıla yaklaşan kariyerinde ilk defa bir takımla sezonun bu bölümünde anlaşma imzaladığını vurguladı.

Prensip olarak sezon başında kendi takımını organize ettikten sonra hazırlık dönemiyle başlamayı tercih ettiğini belirten Sağlam, bu sefer kalbinin, duygularının kendisine bu prensibini yıkmasını söylediğini dile getirdi.

Ertuğrul Sağlam, Kocaelispor'daki ilk döneminde çok güzel hedeflerle takımın başına geldiğini belirterek, "Süper Lig'e çıkarıp, Kocaelispor'un eski şaşalı dönemlerini yaşayıp, sonrasında da Avrupa kupalarıyla devam edebilecek bir hayalin peşinden geldik buraya ve geldiğimiz günden itibaren de hakikaten çok çalıştık, çok fedakarlık yaptık." dedi.