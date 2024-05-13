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        Kocaelispor, play-off 1. turda Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı

        Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'de play-off 1. turda 16 Mayıs Perşembe deplasmanda Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 14:34 Güncelleme: 13.05.2024 - 14:34
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        Kocaelispor, play-off 1. turda Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı
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        Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'de play-off 1. turda 16 Mayıs Perşembe deplasmanda Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenmanda yeşil-siyahlılar, yeni göreve getirilen teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde ısınma ve düz koşunun ardından pas çalışması yaptı.

        Göreve geldikten sonra takımla ilk idmanına çıkan Sağlam, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 20 yıla yaklaşan kariyerinde ilk defa bir takımla sezonun bu bölümünde anlaşma imzaladığını vurguladı.

        Prensip olarak sezon başında kendi takımını organize ettikten sonra hazırlık dönemiyle başlamayı tercih ettiğini belirten Sağlam, bu sefer kalbinin, duygularının kendisine bu prensibini yıkmasını söylediğini dile getirdi.

        Ertuğrul Sağlam, Kocaelispor'daki ilk döneminde çok güzel hedeflerle takımın başına geldiğini belirterek, "Süper Lig'e çıkarıp, Kocaelispor'un eski şaşalı dönemlerini yaşayıp, sonrasında da Avrupa kupalarıyla devam edebilecek bir hayalin peşinden geldik buraya ve geldiğimiz günden itibaren de hakikaten çok çalıştık, çok fedakarlık yaptık." dedi.

        Hiç istemediği şekilde takımdan ayrılmak zorunda kaldığını dile getiren Sağlam, "Sonrasında bir süreç geçti. Başkanımız, yöneticilerimiz 'Bu kulübün sana ihtiyacı var.' dediği anda benim bu çağrıya kayıtsız kalmam mümkün değildi ve hiç düşünmeden geri geldim. Bu taraftara, bu camiaya, bu oyuncu grubuna inandığım için buradayım." diye konuştu.

        - "Tüm odağımız Çorum maçı"

        Ertuğrul Sağlam, iyi hazırlanıp Çorum FK'yi yenmeyi istediklerini söyledi.

        Oyuncularla yaptığı görüşmede geçmişteki sıkıntıları kafalarından silmelerini ve maça odaklanmalarını istediğini aktaran Sağlam, şunları kaydetti:

        "Şu anda tüm odağımız Çorum maçı. Şu anda camiadaki herkesin tamamen Çorum maçına odaklanmasını, Çorum maçını yaşamasını ve Allah'ın izniyle de perşembe akşamı en iyisini yapıp, 'o maçı nasıl kazanırız'ı düşünmesini istiyorum. Ben de şu anda böyle yapıyorum. Şu anda geçmişi tamamen unuttuk. 30 Mayıs'taki o mutlu sona ulaşmamız için perşembeyi geçmemiz lazım."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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