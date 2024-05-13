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        Kocaeli merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı

        Kocaeli merkezli operasyonlarda 86 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 25 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 19:39 Güncelleme: 13.05.2024 - 19:39
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        Kocaeli merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı
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        Kocaeli merkezli operasyonlarda 86 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 25 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Suriye uyruklu düzensiz göçmenlere barınma imkanı sağlayan ve ülke içerisinde nakledilmelerini organize ederek haksız maddi çıkar sağladığı tespit edilen organizatörlere yönelik çalışmada, farklı illerde 63 düzensiz göçmenin yakalandığı, olaya karışan 4 zanlının tutuklandığı belirtildi.

        Açıklamada, devam eden operasyon sürecinde göçmen kaçakçılığını örgütlü yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için 10 Mayıs'ta Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, Hatay, Kayseri, Manisa, Mersin ve Gaziantep il müdürlükleriyle gerçekleştirilen operasyonda 23 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 21 zanlı gözaltına alındı.

        Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde bulunan 4 bin 100 dolar, 35 bin 600 lira, 650 avro ve 1000 Suriye lirası, suçta kullanılan kimlikler ve dijital materyallere el konulduğu aktarılan açıklamada, zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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