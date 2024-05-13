Kocaeli merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı

Kocaeli merkezli operasyonlarda 86 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 25 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Suriye uyruklu düzensiz göçmenlere barınma imkanı sağlayan ve ülke içerisinde nakledilmelerini organize ederek haksız maddi çıkar sağladığı tespit edilen organizatörlere yönelik çalışmada, farklı illerde 63 düzensiz göçmenin yakalandığı, olaya karışan 4 zanlının tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, devam eden operasyon sürecinde göçmen kaçakçılığını örgütlü yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için 10 Mayıs'ta Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, Hatay, Kayseri, Manisa, Mersin ve Gaziantep il müdürlükleriyle gerçekleştirilen operasyonda 23 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 21 zanlı gözaltına alındı.