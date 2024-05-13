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        Kocaeli'de jandarma aracına çarpan motosikletli yaşamını yitirdi

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde devrildikten sonra jandarma aracına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 21:47 Güncelleme: 13.05.2024 - 21:47
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        Kocaeli'de jandarma aracına çarpan motosikletli yaşamını yitirdi
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        Kocaeli’nin Derince ilçesinde devrildikten sonra jandarma aracına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Toylar Mahallesi Derince Hayvan Pazarı mevkisinde seyreden Mustafa Çabuk idaresindeki motosiklet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrilerek jandarma aracına çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, Çabuk'un kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Cenaze, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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