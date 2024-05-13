Kocaeli'de jandarma aracına çarpan motosikletli yaşamını yitirdi
Kocaeli'nin Derince ilçesinde devrildikten sonra jandarma aracına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kocaeli’nin Derince ilçesinde devrildikten sonra jandarma aracına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Toylar Mahallesi Derince Hayvan Pazarı mevkisinde seyreden Mustafa Çabuk idaresindeki motosiklet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrilerek jandarma aracına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, Çabuk'un kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenaze, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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