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        Kocaeli merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu kapsamında 21 zanlı tutuklandı

        Kocaeli merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 16:26 Güncelleme: 14.05.2024 - 16:26
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        Kocaeli merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu kapsamında 21 zanlı tutuklandı
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        Kocaeli merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheli tutuklandı.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 10 Mayıs'ta Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, Hatay, Kayseri, Manisa, Mersin ve Gaziantep il emniyet müdürlükleri ekipleriyle gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 21 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        - Olay

        Suriye uyruklu düzensiz göçmenlere barınma imkanı sağlayan ve ülke içerisinde nakledilmelerini organize ederek haksız maddi çıkar sağladığı tespit edilen organizatörlere yönelik daha önce yapılan çalışmada, farklı illerde 63 düzensiz göçmen yakalanmış, olaya karışan 4 zanlı tutuklanmıştı.

        Devam eden operasyon sürecinde ise göçmen kaçakçılığını örgütlü yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için 10 Mayıs'ta Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, Hatay, Kayseri, Manisa, Mersin ve Gaziantep il emniyet müdürlükleriyle gerçekleştirilen operasyonda 23 düzensiz göçmen daha yakalanmış, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 21 zanlı gözaltına alınmıştı.

        Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde bulunan 4 bin 100 dolar, 35 bin 600 lira, 650 avro ve 1000 Suriye lirası, suçta kullanılan kimlikler ve dijital materyale el konulmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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