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        Apiturizm gezileriyle arı dünyası keşfe çıkılacak

        Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (HARÜM) ile apiTURroute Platformunca apiturizm çalışmaları kapsamında geziler düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 16:28 Güncelleme: 14.05.2024 - 16:28
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        Apiturizm gezileriyle arı dünyası keşfe çıkılacak
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        Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (HARÜM) ile apiTURroute Platformunca apiturizm çalışmaları kapsamında geziler düzenlenecek.

        Hacettepe Üniversitesi Uygulamalı Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslı Özkırım, AA muhabirine, apiturizm çalışmaları kapsamında Türkiye genelinde 8 rota oluşturulduğunu belirterek, ilk gezinin 18-19 Mayıs'ta Düzce'ye gerçekleştirileceğini söyledi.

        Rotada yer alan ziyaret noktalarına apiturizm kriterlerine uygun sertifikasyon programı geliştirdiklerini aktaran Özkırım, uluslararası koşullara uygun TURSAB belgeli ve doğa turizmi yapan tur acentesiyle ișbirliği yapıldığını kaydetti.

        Özkırım, kendisinin de eşlik edeceği Düzce gezisinde katılımcıların, șelale ve mağara ziyaretlerinde bulunacağını, doğada kamp yapacağını, Yığılca arısıyla tanışıp bölgenin bal özelliklerini öğreneceğini anlattı.

        Düzce'de doğada bir arıcının ziyaret edileceğini aktaran Özkırım, şöyle dedi:

        "Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezinin (DAGEM) arılığında balmumu atölyesinde çalışma yapılacak. Böylece Düzce rotası hem bilinçli arı ürünleri tüketicisi oluşumuna hem de kırsal kalkınmaya katkı verecek. Apiturizm, doğada arıların dünyasına girme fırsatı, arıların çiçeklerle dansına eşlik etme fırsatı sunacak. Apiturizm sayesinde 'Bir arı kovanında neler oluyor? Arılar yalnızca bal mı yapar? Farklı bölgelerin ballarını farklı kılan gizem nerede gizli?' gibi sorular da bir nevi cevaplanmış olacak."

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