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        Kocaeli'de depo duvarının yıkılması sonucu 2 araç hasar gördü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikanın deposunun yıkılan duvarı 2 araçta hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 17:19 Güncelleme: 14.05.2024 - 17:20
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        Kocaeli'de depo duvarının yıkılması sonucu 2 araç hasar gördü
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikanın deposunun yıkılan duvarı 2 araçta hasara neden oldu.

        Köşklüçeşme Mahallesi 563. Sokak'ta bir kontrplak fabrikasının deposunun duvarı, henüz bilinmeyen nedenle yıkıldı. Duvar yakınında park halinde bulunan minibüs ile otomobil yıkıntının altında kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.

        Olayda 2 araçta hasar oluşurken, yol, temizlik çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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