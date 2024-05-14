Kocaeli'de depo duvarının yıkılması sonucu 2 araç hasar gördü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikanın deposunun yıkılan duvarı 2 araçta hasara neden oldu.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikanın deposunun yıkılan duvarı 2 araçta hasara neden oldu.
Köşklüçeşme Mahallesi 563. Sokak'ta bir kontrplak fabrikasının deposunun duvarı, henüz bilinmeyen nedenle yıkıldı. Duvar yakınında park halinde bulunan minibüs ile otomobil yıkıntının altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.
Olayda 2 araçta hasar oluşurken, yol, temizlik çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.
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