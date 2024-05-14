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        Kocaeli'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 17:42 Güncelleme: 14.05.2024 - 17:42
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        Kocaeli'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Şekerpınar Mahallesi Ülker Sokak'taki bir geri dönüşüm deposunun üzerinden geçen elektrik tellerinin kopması sonucu yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri büyümeden söndürdü.

        Yangında deponun bazı bölümlerinde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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