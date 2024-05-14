Kocaeli'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şekerpınar Mahallesi Ülker Sokak'taki bir geri dönüşüm deposunun üzerinden geçen elektrik tellerinin kopması sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri büyümeden söndürdü.
Yangında deponun bazı bölümlerinde hasar oluştu.
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