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        Kocaeli'de evinde yangın çıkartan alkollü kişi gözaltına alındı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde annesiyle yaşadığı evde yangın çıkartan alkollü kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 00:14 Güncelleme: 15.05.2024 - 00:14
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        Kocaeli'de evinde yangın çıkartan alkollü kişi gözaltına alındı
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde annesiyle yaşadığı evde yangın çıkartan alkollü kişi gözaltına alındı.

        Arslanbey Mahallesi İzmit Caddesi'ndeki tek katlı evde S.Y, annesi K.Y'nin (75) de bulunduğu sırada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkarttı. Büyüyen alevler bitişikteki tek katlı eve de sıçradı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Evde mahsur kalan kadın, komşuların yardımıyla dışarı çıkarıldı.

        İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

        Ekiplerce alkollü olduğu tespit edilen S.Y. gözaltına alındı.

        Bu arada itfaiye ekipleri söndürme çalışmaları sırasında evin duvarındaki Türk bayrağını yerinden çıkartarak koruma altına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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