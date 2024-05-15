Kocaeli'de evinde yangın çıkartan alkollü kişi gözaltına alındı

Bu arada itfaiye ekipleri söndürme çalışmaları sırasında evin duvarındaki Türk bayrağını yerinden çıkartarak koruma altına aldı.

Arslanbey Mahallesi İzmit Caddesi'ndeki tek katlı evde S.Y, annesi K.Y'nin (75) de bulunduğu sırada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkarttı. Büyüyen alevler bitişikteki tek katlı eve de sıçradı.

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