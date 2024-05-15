Kocaeli'de tüp yüklü kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tüp yüklü kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

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