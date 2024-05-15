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        Kocaeli'de sahipsiz köpeklerin kediye saldırısı güvenlik kamerasında

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sahipsiz köpeklerin kediyi öldürmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 15:46 Güncelleme: 15.05.2024 - 15:46
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        Kocaeli'de sahipsiz köpeklerin kediye saldırısı güvenlik kamerasında
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sahipsiz köpeklerin kediyi öldürmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        İlçenin 4 Temmuz Mahallesi Park Caddesi'nde sabah saatlerinde sokaktan köpek sesleri geldiğini duyanlar, dışarı çıktıklarında bir süredir besledikleri kedinin öldüğünü gördü.

        Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarının izlenmesi üzerine kedinin sahipsiz köpekler tarafından öldürüldüğü belirlendi.

        Kayıtlarda, caddede koşturan kedinin sahipsiz köpeklerin saldırısına uğraması, bölgeye gelen bir kişinin ise köpekleri uzaklaştırmaya çalışması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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