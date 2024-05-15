Kocaeli'de sahipsiz köpeklerin kediye saldırısı güvenlik kamerasında
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sahipsiz köpeklerin kediyi öldürmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sahipsiz köpeklerin kediyi öldürmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İlçenin 4 Temmuz Mahallesi Park Caddesi'nde sabah saatlerinde sokaktan köpek sesleri geldiğini duyanlar, dışarı çıktıklarında bir süredir besledikleri kedinin öldüğünü gördü.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarının izlenmesi üzerine kedinin sahipsiz köpekler tarafından öldürüldüğü belirlendi.
Kayıtlarda, caddede koşturan kedinin sahipsiz köpeklerin saldırısına uğraması, bölgeye gelen bir kişinin ise köpekleri uzaklaştırmaya çalışması yer alıyor.
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