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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan kamyonetin sürücüsü öldü, 4 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tüp yüklü kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 12:52 Güncelleme: 15.05.2024 - 12:52
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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan kamyonetin sürücüsü öldü, 4 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tüp yüklü kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        D-605 kara yolunda seyreden Fatih Koç (42) idaresindeki 35 UT 6305 plakalı tüp yüklü kamyonet, Kandıra ışıklar mevkisinde, Ali E'nin kullandığı 34 BPH 25 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet, yol kenarındaki araziye devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile hafif ticari araçtaki 3 kişi, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Ağır yaralanan kamyonet sürücüsü Koç, kaldırıldığı Kandıra Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Koç'un evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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