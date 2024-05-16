Amatör olta balıkçıları Kandıra'da buluşacak

Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KAMADER) tarafından organize edilen "16. Geleneksel Turna ve Tatlısu Levreği Tutma Şenliği", 24-26 Mayıs tarihlerinde Kandıra'da gerçekleştirilecek.

Kandıra Belediyesi işbirliğiyle düzenlenecek yarışmada, katılımcılar Ütük Göleti'nde "en büyük" ve "en çok" balığı yakalamak için mücadele edecek.

KAMADER Başkanı Engin Uztürk, yaptığı açıklamada, amatör olta balıkçılığını yaygınlaştırmak için yıllardır çeşitli organizasyonlar düzenlediklerini belirtti.