Kocaeli'de tarihi nitelikte Kur'an-ı Kerim, En'am-ı Şerif ve sanduka ele geçirildi

Ekipler, şüpheli bir kişinin üst aramasında 14. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen deri kapaklı el yazması Kur'an-ı Kerim, el yazması En'am-ı Şerif ve ahşap kitapların muhafaza edildiği el oyması sanduka buldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tarihi olduğu değerlendirilen Kur'an-ı Kerim, En'am-ı Şerif ve sanduka ele geçirildi.

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