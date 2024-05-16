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        Kocaeli'de tarihi nitelikte Kur'an-ı Kerim, En'am-ı Şerif ve sanduka ele geçirildi

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tarihi olduğu değerlendirilen Kur'an-ı Kerim, En'am-ı Şerif ve sanduka ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 17:36 Güncelleme: 16.05.2024 - 17:36
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        Kocaeli'de tarihi nitelikte Kur'an-ı Kerim, En'am-ı Şerif ve sanduka ele geçirildi
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tarihi olduğu değerlendirilen Kur'an-ı Kerim, En'am-ı Şerif ve sanduka ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Ekipler, şüpheli bir kişinin üst aramasında 14. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen deri kapaklı el yazması Kur'an-ı Kerim, el yazması En'am-ı Şerif ve ahşap kitapların muhafaza edildiği el oyması sanduka buldu.

        Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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