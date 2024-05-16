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        Kocaeli'de PKK üyesi oldukları iddiasıyla yakalanan 2 zanlıya adli kontrol

        Kocaeli'de terör örgütü PKK'ya üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 18:50 Güncelleme: 16.05.2024 - 18:50
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        Kocaeli'de PKK üyesi oldukları iddiasıyla yakalanan 2 zanlıya adli kontrol
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        Kocaeli'de terör örgütü PKK'ya üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terörle mücadele kapsamında PKK üyesi olduğu tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. 13 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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