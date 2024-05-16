Anadolu Otoyolu'nda bariyerlere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde bariyerlere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde bariyerlere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Otoyolun Gebze kesimi Ankara istikametinde seyreden Ali Ç. yönetimindeki 34 FBP 540 plakalı hafif ticari araç bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürüklenen araç yolun dışındaki toprak alanda durabildi.
Yaralanan araç sürücüsü ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
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