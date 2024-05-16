Kocaeli'de kamuflaj giyen 22 engelli temsili askerlik yaptı

Kocaeli'de Engelliler Haftası kapsamında bir günlüğüne asker olan 22 engelli, kamuflaj giyip yemin etti.

İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen törende, bir günlüğüne askerlik yapan 22 engelli genç tezkere almanın heyecanını aileleri ve yakınlarıyla beraber yaşadı.

Törende konuşan Vali Seddar Yavuz, Türk milletinin vatanı, bayrağı ve değerleri için seve seve canını feda edeceğini söyledi.

Canını feda etmeye hazır milyonlarca vatan evladının olduğuna değinen Yavuz, "Bu inanç ve bu kararlılık kıyamete kadar bizi hür ve bağımsız yaşatacak anlayışı da ortaya koyar. Bu vesileyle evlatlarımızı yetiştiren anne ve babalara bir kez daha minnet ve şükran duygularımı ifade ediyor, evlatlarımıza sağlık ve afiyet diliyor, bundan sonraki yaşamlarında her şeyin gönüllerince olmasını temenni ediyorum.” dedi.