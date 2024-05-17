Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak tahliye edildi

6-8 Ekim 2014'teki Kobani eylemlerine ilişkin, aralarında terör örgütü PKK elebaşılarının yanı sıra eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davada, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılan ve yattığı süre göz önünde bulundurularak hakkında tahliye kararı çıkan Kışanak'ın yakınları ve avukatları, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önüne geldi.

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