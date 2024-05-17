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        Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak tahliye edildi

        Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinin kararının ardından Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kaldığı cezaevinden tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 00:28 Güncelleme: 17.05.2024 - 00:28
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        Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak tahliye edildi
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        Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinin kararının ardından Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kaldığı cezaevinden tahliye edildi.

        6-8 Ekim 2014'teki Kobani eylemlerine ilişkin, aralarında terör örgütü PKK elebaşılarının yanı sıra eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davada, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılan ve yattığı süre göz önünde bulundurularak hakkında tahliye kararı çıkan Kışanak'ın yakınları ve avukatları, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önüne geldi.

        Tahliye edilen Kışanak, ailesi ve yakınlarıyla cezaevinden ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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