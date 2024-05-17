Kocaelispor'un Süper Lig özlemi 15, Boluspor'un 32 yıla çıktı

SEFA TETİK-ZAFER GÖDER - Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda Çorum FK'ya elenen Kocaelispor'un Süper Lig özlemi 15, Bodrum FK maçını kaybeden Boluspor'un 32 yıla çıktı.

Kocaelispor 58 yıllık tarihinde 20 sezon Süper Lig'de yer alırken, 1997 yılında Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 1-0 yenerek kupaya uzandı. Aynı başarıyı 3 Nisan 2002'de Bursa Atatürk Stadyumu'nda Beşiktaş karşısında aldığı 4-0'lık skorla tekrarlayan yeşil-siyahlılar, Türkiye Kupası'nı ikinci kez müzesine götürdü.

Türkiye'yi yurt dışında da temsil eden takımlardan biri olan Kocaelispor, eski adıyla UEFA Kupası'nda 4, UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda 4 ve UEFA Intertoto Kupası'nda 10 maç olmak üzere toplam 18 maç yaptı. Yeşil-siyahlı ekip, bu maçlarda 5 galibiyet ve 5 beraberlik alırken, 8 kez sahadan mağlup ayrıldı. İngiliz ekibi Arsenal'le 2001 yılında yaz kampında hazırlık maçına çıkan Kocaelispor, rakibini 4-1'lik skorla mağlup etti.

Bu süreçte Kocaelispor Başkanı Engin Koyun'un da istifa etmesi üzerine yerine olağanüstü seçimli genel kurula kadar vekaleten Recep Durul getirildi.

Kocaeli temsilcisinin bu sezon en golcü oyuncusu attığı 10 golle devre arası Japonya'nın Shimizu S-Pulse futbol takımına transfer olan Douglas Tanque oldu. Tanque'yi 9 golle takip eden Portekizli Daniel Candeias ise aynı zamanda Reis Amaral ile 7'şer asistle takımın en fazla gol pası veren oyuncuları oldu.

Müzesinde 2 Türkiye Kupası bulunan yeşil-siyahlı ekip, son olarak 2008-2009 sezonunda Süper Lig'de mücadele etti.

Süper Lig'de 1970-1971 sezonunda ilk kez mücadele eden kırmızı-beyazlı ekip, 1978-1979 sezonunda bir alt lige düşmesine rağmen 1979-1980 sezonunda şampiyon olarak Süper Lig'e geri döndü.

Ligi 1972-1973 sezonunda 33 puanla 5. sırada tamamlayan Boluspor, Balkan Kupası'na katıldı, 3. olarak tamamladığı 1973-1974 sezonunu sonrasında da UEFA Kupası'nda mücadele etti.

Kurulduğu 1965 yılının ardından 1966-1967 sezonunda Türkiye Profesyonel Ligleri'ne katılan Boluspor, kuruluşundan dört sezon sonra şampiyon olarak o dönem 1. Lig olan Süper Lig'e yükseldi.

İkinci kez çıktığı Süper Lig serüveni 5 sezon devam eden Boluspor, 1984-1985 sezonunda bir kez daha Süper Lig'e veda etti.

Süper Lig'e, 1985-1986 sezonunda şampiyon olarak üçüncü kez yükselen Boluspor, 1991-1992 sezonuna kadar ligde mücadele etti.

Bolu ekibi, toplam 20 sezon oynadığı Süper Lig'e 1992 yılında veda etti.

Toplam 10 sezon 2. ve 3. liglerde mücadele eden Boluspor, 2007-2008 sezonunda 1. Lig'e çıkarak yeniden Süper Lig'de oynama hayali kurdu.

Bugünkü adıyla Trendyol 1. Lig'de 17 sezondur mücadele eden kırmızı-beyazlılar, 2007-2008, 2008-2009, 2016-2017, 2017-2018 ve 2023-2024 sezonlarında play-off'a kalarak Süper Lig'in kapısına dayandı.