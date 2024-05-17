Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kandıra Kaymakamı Yaran'dan çiftçilere ziyaret

        Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, çiftçilere yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 13:39 Güncelleme: 17.05.2024 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kandıra Kaymakamı Yaran'dan çiftçilere ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, çiftçilere yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaymakam Yaran ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Aydın, örtü altı yetiştiriciliği yapan Mümtaz Bayat ile Orhan Ateş'in seralarını ziyaret etti.

        Seraları inceleyen ve yetiştirilen ürünler hakkında bilgi alan Yaran, çiftçilerle görüş alışverişinde bulundu.

        Yaran, yaptığı açıklamada, vatandaşlarla iç içe olmayı amaçladıklarını belirterek, bu kapsamda saha ziyaretlerine aralıksız devam edeceklerini vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ata Emre'yi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Ata Emre'yi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı!
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        'Cinsel terapiste' Reklam Kurulu'ndan 550 bin lira ceza
        'Cinsel terapiste' Reklam Kurulu'ndan 550 bin lira ceza
        ATM'den para çekenler dikkat! Kaşla göz arasında milyonlarca liralık dolandırıcılık
        ATM'den para çekenler dikkat! Kaşla göz arasında milyonlarca liralık dolandırıcılık
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Dolandırıcılara karşı uyardı
        Dolandırıcılara karşı uyardı
        Dayak yediği sevgilisini bıçakla öldürmüştü! Irına'nın cezası açıklandı!
        Dayak yediği sevgilisini bıçakla öldürmüştü! Irına'nın cezası açıklandı!
        "Herkesin vardı, bir benim yoktu"
        "Herkesin vardı, bir benim yoktu"
        Çetin Doğan tahliye edildi
        Çetin Doğan tahliye edildi
        Fatih Terim ayrılığı açıkladı
        Fatih Terim ayrılığı açıkladı
        Hazal 7 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı!
        Hazal 7 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı!
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        Süper Lig'de düğüm çözülüyor!
        Süper Lig'de düğüm çözülüyor!
        Enflasyon ve dolar beklentisinde düşüş
        Enflasyon ve dolar beklentisinde düşüş
        Türk bilim insanları dünya literatürüne kazandırdı
        Türk bilim insanları dünya literatürüne kazandırdı
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil

        Benzer Haberler

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs'ta ücretsiz ulaşım hizmeti verecek
        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs'ta ücretsiz ulaşım hizmeti verecek
        Evdeki yangında 7 yaşındaki Hazal öldü, hamile annesi ve 2 kardeşi dumandan...
        Evdeki yangında 7 yaşındaki Hazal öldü, hamile annesi ve 2 kardeşi dumandan...
        Kocaelispor'un Süper Lig özlemi 15, Boluspor'un 32 yıla çıktı
        Kocaelispor'un Süper Lig özlemi 15, Boluspor'un 32 yıla çıktı
        Gebze Teknik Üniversitesi, dünyanın 'En İyi Genç Üniversiteleri' arasında y...
        Gebze Teknik Üniversitesi, dünyanın 'En İyi Genç Üniversiteleri' arasında y...
        Karamürsel'de duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Karamürsel'de duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'de evde çıkan yangında 7 yaşındaki çocuk öldü
        Kocaeli'de evde çıkan yangında 7 yaşındaki çocuk öldü