Kandıra Kaymakamı Yaran'dan çiftçilere ziyaret

Yaran, yaptığı açıklamada, vatandaşlarla iç içe olmayı amaçladıklarını belirterek, bu kapsamda saha ziyaretlerine aralıksız devam edeceklerini vurguladı.

Kaymakam Yaran ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Aydın, örtü altı yetiştiriciliği yapan Mümtaz Bayat ile Orhan Ateş'in seralarını ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.