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        Kocaeli'de evinde hareketsiz bulunan yatalak genç kız hastanede öldü

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde evinde hareketsiz bulunan yatalak genç kız, hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 14:59 Güncelleme: 17.05.2024 - 14:59
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        Kocaeli'de evinde hareketsiz bulunan yatalak genç kız hastanede öldü
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde evinde hareketsiz bulunan yatalak genç kız, hastanede hayatını kaybetti.

        Sarımeşe Mahallesi Altunhisar Caddesi'nde ailesiyle yaşadığı evinde uyuyan G.Y.G'yi (18) yakınları uyandırmak istedi.

        Genç kızın tepki vermemesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

        Ambulansla Başiskele ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılan genç kız, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Polis, genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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