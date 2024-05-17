Kocaeli'de evinde hareketsiz bulunan yatalak genç kız hastanede öldü
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde evinde hareketsiz bulunan yatalak genç kız, hastanede hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde evinde hareketsiz bulunan yatalak genç kız, hastanede hayatını kaybetti.
Sarımeşe Mahallesi Altunhisar Caddesi'nde ailesiyle yaşadığı evinde uyuyan G.Y.G'yi (18) yakınları uyandırmak istedi.
Genç kızın tepki vermemesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.
Ambulansla Başiskele ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılan genç kız, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Polis, genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
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