Kocaeli'de evinde hareketsiz bulunan yatalak genç kız hastanede öldü

Ambulansla Başiskele ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılan genç kız, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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