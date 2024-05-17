Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de OSB'deki altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu delindi

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yapılan çalışma sırasında doğal gaz borusunun delinmesi sonucu gaz sızıntısı meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 17:05 Güncelleme: 17.05.2024 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de OSB'deki altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu delindi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yapılan çalışma sırasında doğal gaz borusunun delinmesi sonucu gaz sızıntısı meydana geldi.

        OSB'deki 2. Cadde'de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin kazı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu delindi.

        Parçalanan borudan gaz sızıntısı oldu.

        Bölgeye doğal gaz şirketi, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Etrafa yayılan doğal gaz nedeniyle çevredekiler uzaklaştırıldı.

        Ekiplerce doğal gaz akışının kesilmesinin ardından onarım çalışması başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eczaneye gitti ölü olduğunu öğrendi, 12 gün sonra yeniden doğdu
        Eczaneye gitti ölü olduğunu öğrendi, 12 gün sonra yeniden doğdu
        Sokakta keserli vahşet! Nedeni belli oldu!
        Sokakta keserli vahşet! Nedeni belli oldu!
        Özbek'ten Okan Buruk açıklaması!
        Özbek'ten Okan Buruk açıklaması!
        Ata Emre'yi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Ata Emre'yi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Çiftçi desteklerinde limitler artırıldı
        Çiftçi desteklerinde limitler artırıldı
        Erkan Yolaç hayatını kaybetti
        Erkan Yolaç hayatını kaybetti
        Kapadokya'da keşfedildi! Birine 'Hacıbektaş' adı verildi
        Kapadokya'da keşfedildi! Birine 'Hacıbektaş' adı verildi
        1969'dan bu yana Fatih Terim!
        1969'dan bu yana Fatih Terim!
        Hastanede genç hemşirenin şüpheli ölümü!
        Hastanede genç hemşirenin şüpheli ölümü!
        "Olayların sorumluluğunu Rusya'ya atmaya çalışıyorlar"
        "Olayların sorumluluğunu Rusya'ya atmaya çalışıyorlar"
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        "Herkesin vardı, bir benim yoktu"
        "Herkesin vardı, bir benim yoktu"
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        Uçakta yolcunun kalbi durdu! Cankurtaran vekil!
        Uçakta yolcunun kalbi durdu! Cankurtaran vekil!
        Sözde cinsel tavsiyeye Reklam Kurulu'ndan 550 bin lira ceza
        Sözde cinsel tavsiyeye Reklam Kurulu'ndan 550 bin lira ceza
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de evinde hareketsiz bulunan yatalak genç kız hastanede öldü
        Kocaeli'de evinde hareketsiz bulunan yatalak genç kız hastanede öldü
        Kandıra Kaymakamı Yaran'dan çiftçilere ziyaret
        Kandıra Kaymakamı Yaran'dan çiftçilere ziyaret
        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs'ta ücretsiz ulaşım hizmeti verecek
        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs'ta ücretsiz ulaşım hizmeti verecek
        Evdeki yangında 7 yaşındaki Hazal öldü, hamile annesi ve 2 kardeşi dumandan...
        Evdeki yangında 7 yaşındaki Hazal öldü, hamile annesi ve 2 kardeşi dumandan...
        Kocaelispor'un Süper Lig özlemi 15, Boluspor'un 32 yıla çıktı
        Kocaelispor'un Süper Lig özlemi 15, Boluspor'un 32 yıla çıktı
        Gebze Teknik Üniversitesi, dünyanın 'En İyi Genç Üniversiteleri' arasında y...
        Gebze Teknik Üniversitesi, dünyanın 'En İyi Genç Üniversiteleri' arasında y...