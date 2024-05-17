Kocaeli'de 15 Temmuz şehitleri için "253 hatim" programı düzenlendi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde "Her ay 253 Hatim" programı kapsamında 15 Temmuz şehitleri için dua edildi.

15 Temmuz Derneği koordinasyonunda Diyanet İşleri Başkanlığının katkısıyla düzenlenen program, Pertev Mehmet Paşa Camisi'nde gerçekleştirildi.

Programda, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan 253 vatandaş ile tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Kasidelerin de seslendirildiği programda, daha önce okunan 253 hatmin duası İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu tarafından yapıldı.