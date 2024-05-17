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        Kocaeli'de 15 Temmuz şehitleri için "253 hatim" programı düzenlendi

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde "Her ay 253 Hatim" programı kapsamında 15 Temmuz şehitleri için dua edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 18:08 Güncelleme: 17.05.2024 - 18:08
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        Kocaeli'de 15 Temmuz şehitleri için "253 hatim" programı düzenlendi
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde "Her ay 253 Hatim" programı kapsamında 15 Temmuz şehitleri için dua edildi.

        15 Temmuz Derneği koordinasyonunda Diyanet İşleri Başkanlığının katkısıyla düzenlenen program, Pertev Mehmet Paşa Camisi'nde gerçekleştirildi.

        Programda, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan 253 vatandaş ile tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

        Kasidelerin de seslendirildiği programda, daha önce okunan 253 hatmin duası İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu tarafından yapıldı.

        Programa, Vali Seddar Yavuz, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        Turunç, programın ardından yaptığı açıklamada, her ay bir ilde 15 Temmuz şehitlerini anmak adına okutulan 253 hatmin duasını yaptıklarını belirterek, "Bu toprakları bize vatan kılarken hayatını seve seve feda eden ecdadımızı, tüm şehitlerimizi hayırla yad ediyorum. Allah vatan sevgisini, bayrak sevgisini, dava sevgisini gönlümüzde ömrümüzün sonuna kadar daim kılsın." dedi.

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