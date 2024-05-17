Kocaeli'de trafik kazasında yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde trafik kazasında yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde trafik kazasında yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kandıra-Kaynarca yolu Balcı Mahallesi mevkisinde dün yol kenarındaki beton elektrik direğine çarpan 34 JD 2531 plakalı panelvanın sürücüsü Semih Ovat (54), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Semih Ovat ile dün aynı kazada hayatını kaybeden eşi Işık Ovat'ın (50) cenazelerinin Sakarya'nın Serdivan ilçesi Kuruçeşme Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildiği öğrenildi.
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