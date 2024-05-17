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        Kocaeli'de trafik kazasında yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde trafik kazasında yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 21:49 Güncelleme: 17.05.2024 - 21:49
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        Kocaeli'de trafik kazasında yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti
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        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde trafik kazasında yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kandıra-Kaynarca yolu Balcı Mahallesi mevkisinde dün yol kenarındaki beton elektrik direğine çarpan 34 JD 2531 plakalı panelvanın sürücüsü Semih Ovat (54), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Semih Ovat ile dün aynı kazada hayatını kaybeden eşi Işık Ovat'ın (50) cenazelerinin Sakarya'nın Serdivan ilçesi Kuruçeşme Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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