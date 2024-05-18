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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Kocaeli'de partililerle buluştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Ülkemiz genelinde aşağı yukarı 5 milyon insan bu seçimlerde sandığa gitmedi. Bu kardeşlerimizin incinmişliklerinin telafi edilmesi lazım." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 13:30 Güncelleme: 18.05.2024 - 13:30
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Kocaeli'de partililerle buluştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Ülkemiz genelinde aşağı yukarı 5 milyon insan bu seçimlerde sandığa gitmedi. Bu kardeşlerimizin incinmişliklerinin telafi edilmesi lazım." dedi.

        Bir restoranda düzenlenen AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı Yerel Yönetimler Toplantısı'nda konuşan Yılmaz, Bolu, Düzce ve Sakarya'nın ardından Kocaeli'de partililerle bir araya gelerek, durum değerlendirmesi yaptıklarını söyledi.

        Yılmaz, siyasetin en önemli taşıyıcı omurgasının istişare kültürü olduğunu belirterek, AK Parti siyasetinin bunu her zaman önemsediğini vurguladı.

        Kocaeli'de 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili bir durum değerlendirmesi yapacaklarını aktaran Yılmaz, sandıktan çıkan sonucu, sandıklar açıldığı andan itibaren okuduklarını, bu sonucu milletin bir emri olarak gördüklerini kaydetti.

        Yılmaz, milletin yol haritasını net ve gerçekçi bakış açısıyla okuduklarını dile getirerek, gelecek süreci planlamaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, "Aslında bugün buraya gelişimin asıl nedeninin sadece 31 Mart yerel seçim sonuçlarını değerlendirmek olduğunu söylersem eksiklik yapmış olurum. Sadece o değil; AK Parti siyasetinin çok önemli bir lokomotifi olan, AK Parti siyasetimizin çok değerli bir itici gücü olan Kocaeli'de yerel seçimlerde ortaya konulan gayretten ötürü de ana kademe ve teşkilat mensuplarına, büyük AK Parti ailesine teşekkür etmektir." diye konuştu.

        Türkiye genelinde sandıklardan bekledikleri sonucu alamayışlarının Kocaeli'ye yansıyan bir boyutunun da olduğunu belirten Yılmaz, "Şüphesiz ki milletimizin bizden talep ettiği şeyler var. 'Benim başka bir partiye oy vermek elimden gelmiyor, başka bir partiye oy vermek vicdanıma sığmadı. Onun için sandığa gitmedim' diyerek sandığa gitmeyip oy kullanmayan kardeşlerimiz var. Ülkemiz genelinde aşağı yukarı 5 milyon insan bu seçimlerde sandığa gitmedi. Bu kardeşlerimizin incinmişliklerinin telafi edilmesi lazım. Bunun telafisiyle ilgili yapılması gerekenler burada konuşulacak." ifadelerini kullandı.

        Daha sonra basına kapalı devam eden toplantıya, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sadettin Hülagü, Veysal Tipioğlu, Sami Çakır, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti MKYK üyesi İlyas Şeker, ilçe belediye başkanları ve teşkilat üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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