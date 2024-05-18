Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan 19 Mayıs mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükakın, mesajında, aziz vatanın kalbinde her yıl 19 Mayıs'ta tarifsiz bir coşku ve heyecan yaşandığını belirterek, 19 Mayıs'ı gençlik ruhunu dirilten bir zaferin kutlandığı ve umutların yeşerdiği bir gün olarak, her yıl aynı ruhla yeniden yaşadıklarını kaydetti.

Tarihten aldıkları bu ulvi ruhla, geleceğe emin adımlarla yürüdüklerini aktaran Büyükakın, 1919 yılında yurdun dört bir yanında Türk milletinin yokluklar içinde olduğunu, Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a ayak basmasıyla umutların yeşerdiğini bildirdi.