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        Kocaeli'de boşanma aşamasında olduğu eşinin evinde yangın çıkaran kadın gözaltına alındı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşine ait evde yangın çıkaran kadın gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 17:26 Güncelleme: 18.05.2024 - 17:26
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        Kocaeli'de boşanma aşamasında olduğu eşinin evinde yangın çıkaran kadın gözaltına alındı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşine ait evde yangın çıkaran kadın gözaltına alındı.

        Yeni Mahalle Ayaz Sokak'ta eşi İbrahim B'ye (62) ait 3 katlı binanın son katında yaşayan S.B. (39), henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkardı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında binanın 2. katında yaşayan İbrahim B'nin evde olduğu, kendi imkanlarıyla dışarı çıktığı öğrenildi.

        Öte yandan, çiftin 15 aylık evli olduğu, İbrahim B'nin 5 gün önce boşanma davası açtığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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