Kocaeli'de boşanma aşamasında olduğu eşinin evinde yangın çıkaran kadın gözaltına alındı

İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında binanın 2. katında yaşayan İbrahim B'nin evde olduğu, kendi imkanlarıyla dışarı çıktığı öğrenildi.

Yeni Mahalle Ayaz Sokak'ta eşi İbrahim B'ye (62) ait 3 katlı binanın son katında yaşayan S.B. (39), henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkardı.

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