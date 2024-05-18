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        Kocaeli'de tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi yakalandı

        Kocaeli'de düzenlenen tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 23:00 Güncelleme: 18.05.2024 - 23:00
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        Kocaeli'de tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi yakalandı
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        Kocaeli'de düzenlenen tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Gebze ve Darıca ilçelerinde 2 iş yeri, 1 ev ve 1 depoda yapılan aramalarda, 776 bin 500 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 116 bin 400 boş makaron, 480 kilogram kıyılmış tütün, 66 kilogram nargile tütünü, 435 paket gümrük kaçağı sigara, 13 elektronik sigara, 3 bin 200 bandrol, 98 bin yaprak sigara sarma kağıdı ile 8 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

        Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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