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        Kocaeli'de tır yangını nedeniyle otoyolun Ankara yönünde ulaşım aksadı

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen tır yangını nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde ulaşım aksadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 00:21 Güncelleme: 19.05.2024 - 00:21
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        Kocaeli'de tır yangını nedeniyle otoyolun Ankara yönünde ulaşım aksadı
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        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen tır yangını nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde ulaşım aksadı.

        Otoyolun Diliskele Mahallesi mevkisinde Salih Ç. idaresindeki 14 EM 114 plakalı çamaşır makinesi yüklü tırda, seyir halindeyken yangın çıktı.

        Balatalardan başlayan yangın, kısa sürede dorseyi kapladı.

        Sürücüsünün çekiciyi ayırarak önlem aldığı yangına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

        Yangın nedeniyle bir süreliğine kapalı kalan otoyolun Ankara istikameti, ekiplerin çalışmalarının ardından yeniden araç trafiğine açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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