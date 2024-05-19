Kocaeli'de tır yangını nedeniyle otoyolun Ankara yönünde ulaşım aksadı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen tır yangını nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde ulaşım aksadı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen tır yangını nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde ulaşım aksadı.
Otoyolun Diliskele Mahallesi mevkisinde Salih Ç. idaresindeki 14 EM 114 plakalı çamaşır makinesi yüklü tırda, seyir halindeyken yangın çıktı.
Balatalardan başlayan yangın, kısa sürede dorseyi kapladı.
Sürücüsünün çekiciyi ayırarak önlem aldığı yangına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangın nedeniyle bir süreliğine kapalı kalan otoyolun Ankara istikameti, ekiplerin çalışmalarının ardından yeniden araç trafiğine açıldı.
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