DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan'dan, Figen Yüksekdağ'a ziyaret
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı, tutuklu bulunduğu Kocaeli'deki cezaevinde ziyaret etti.
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı, tutuklu bulunduğu Kocaeli'deki cezaevinde ziyaret etti.
Hatimoğulları ve Bakırhan, Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından açıklama yaptı.
Tülay Hatimoğulları, Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda arkadaşlarının, toplamda yüzlerce seneyi bulan ağır cezalar aldığını belirtti.
Bakırhan da Yüksekdağ ile süreci değerlendirdiklerini söyleyerek, "Ziyaret ettiğimiz Figen başkanımız dahil olmak üzere en kısa sürede cezaevindeki bütün siyasi tutsaklarla demokratik zeminde ve ortamda kol kola, omuz omuza mücadele edeceğiz. Bugünler çok uzak değil diyoruz." ifadesini kullandı.
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