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        Kocaeli'de tırında çıkan yangına müdahale eden sürücü yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki tırda çıkan yangını söndürmeye çalışırken yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 17:18 Güncelleme: 19.05.2024 - 17:18
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        Kocaeli'de tırında çıkan yangına müdahale eden sürücü yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki tırda çıkan yangını söndürmeye çalışırken yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Tavşanlı Mahallesi Kömürcüoğlu Caddesi'ndeki DB 18 RLM yabancı plakalı tırda, sürücü içeride uyuduğu sırada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Araçtan inen Hollanda uyruklu sürücü G.D, yangın tüpüyle alevlere müdahale ederken kolundan yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Tırın çekici kısmında hasar oluştu.

        Yaralı sürücü, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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