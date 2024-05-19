Kocaeli'de tırında çıkan yangına müdahale eden sürücü yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki tırda çıkan yangını söndürmeye çalışırken yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki tırda çıkan yangını söndürmeye çalışırken yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Tavşanlı Mahallesi Kömürcüoğlu Caddesi'ndeki DB 18 RLM yabancı plakalı tırda, sürücü içeride uyuduğu sırada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Araçtan inen Hollanda uyruklu sürücü G.D, yangın tüpüyle alevlere müdahale ederken kolundan yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Tırın çekici kısmında hasar oluştu.
Yaralı sürücü, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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