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        Kocaeli'de tarihi halkevi binasının restorasyonunda sona yaklaşıldı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, temelleri 1938'de atılan erken Cumhuriyet dönemi eserlerinden halk eğitim binası, sona gelinen restorasyon çalışmalarının ardından gençlere hizmet edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 18:13 Güncelleme: 19.05.2024 - 18:13
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        Kocaeli'de tarihi halkevi binasının restorasyonunda sona yaklaşıldı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, temelleri 1938'de atılan erken Cumhuriyet dönemi eserlerinden halk eğitim binası, sona gelinen restorasyon çalışmalarının ardından gençlere hizmet edecek.

        Tepecik Mahallesi'nde 1941'de halkevi binası olarak hizmete açılan, Adana Halkevi Binası ve Ankara Opera Binası ile Türkiye'deki üç örnekten birisi olarak, erken Cumhuriyet döneminin yenilikçi mimari anlayışını yansıtan yapı, mimar Seyfi Arkan tarafından tasarlandı.

        İzmit Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu olarak 1980 yılında hizmet vermeye başlayan binanın restorasyon çalışmaları, Nisan 2023'te Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca başlatıldı.

        Proje alanında çalışmalara ilişkin gazetecilere bilgi veren Vali Seddar Yavuz, kentte göreve başladığında binanın restorasyonunun belli aşamaya geldiğini ancak deprem hareketlilikleri nedeniyle Gebze Teknik Üniversitesi'nde kurulan ekipteki akademisyenlerin detaylı çalışma yaptığını anlattı.

        Yavuz, deprem simülasyonları gerçekleştirdiğini, bu simülasyona göre de yeni güçlendirme ve restorasyon çalışmasıyla ilgili projeler hazırladıklarını aktararak, "Sözümüzü tutmuş olmanın vermiş olduğu gönül huzuruyla karşınızdayız. Bugün itibariyle ufak tefek eksikleri olmasına rağmen binayı bitirdiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde gelen eksiklikler de tamamlanacak ve daha sonra Kocaeli gençlerimizin hizmetinde olacak." dedi.

        Mükemmel bir planlama yaptıklarını dile getiren Yavuz, kütüphanesinden bilgisayar odalarına, ses kayıt sistemlerine kadar her türlü detayı düşündüklerini, merkezin 24 saat gençlerin hizmetinde olacağını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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