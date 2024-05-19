Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 22:03 Güncelleme: 19.05.2024 - 22:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Gaziler Mahallesi Gaziler Dağı Mesire Alanı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Reisi'nin helikopteri acil iniş yaptı
        Reisi'nin helikopteri acil iniş yaptı
        10 kişiyle F.Bahçe destanı!
        10 kişiyle F.Bahçe destanı!
        Fenerbahçe'den derbi paylaşımı!
        Fenerbahçe'den derbi paylaşımı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reisi'ye geçmiş olsun mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reisi'ye geçmiş olsun mesajı
        Buruk bir gece!
        Buruk bir gece!
        Fenerbahçe'den 15 yıl sonra bir ilk!
        Fenerbahçe'den 15 yıl sonra bir ilk!
        Fenerbahçe'de derbi sevinci!
        Fenerbahçe'de derbi sevinci!
        Tokat'taki patlamaya ilişkin yeni detaylar!
        Tokat'taki patlamaya ilişkin yeni detaylar!
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 7 kişi tutuklandı
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 7 kişi tutuklandı
        İşte, Samsun yolculuğunun ardındaki isme ait çok önemli bazı ses kayıtları...
        İşte, Samsun yolculuğunun ardındaki isme ait çok önemli bazı ses kayıtları...
        Kreşte çocuklara dayak skandalı: Müdür tutuklandı
        Kreşte çocuklara dayak skandalı: Müdür tutuklandı
        Sosyal medyada yeni tuzağa dikkat! Müstehcen fotoğraflarla dolandırdılar
        Sosyal medyada yeni tuzağa dikkat! Müstehcen fotoğraflarla dolandırdılar
        Erkan Yolaç'a veda edildi
        Erkan Yolaç'a veda edildi
        Serin havalar bu hafta da bizimle
        Serin havalar bu hafta da bizimle
        "Bu yaz evlilik yok"
        "Bu yaz evlilik yok"
        Albino oğlu için bakın ne yaptı!
        Albino oğlu için bakın ne yaptı!
        Yitik türkülerin izinde
        Yitik türkülerin izinde
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"

        Benzer Haberler

        Karamürsel ve Darıca'da 19 Mayıs törenlerle kutlandı
        Karamürsel ve Darıca'da 19 Mayıs törenlerle kutlandı
        Kocaeli'de tarihi halkevi binasının restorasyonunda sona yaklaşıldı
        Kocaeli'de tarihi halkevi binasının restorasyonunda sona yaklaşıldı
        Kocaeli'de tırında çıkan yangına müdahale eden sürücü yaralandı
        Kocaeli'de tırında çıkan yangına müdahale eden sürücü yaralandı
        DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan'dan, Figen Yüksekda...
        DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan'dan, Figen Yüksekda...
        Sahipsiz köpeklerden kaçarken yüksekten atlayarak yaralanan genç yaşadıklar...
        Sahipsiz köpeklerden kaçarken yüksekten atlayarak yaralanan genç yaşadıklar...
        TEM Otoyolu'nda beyaz eşya yüklü TIR'ın dorsesi alev alev yandı
        TEM Otoyolu'nda beyaz eşya yüklü TIR'ın dorsesi alev alev yandı