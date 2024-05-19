Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Gaziler Mahallesi Gaziler Dağı Mesire Alanı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü.
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