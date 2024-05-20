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        Mavi vatanın "hayalet" botu Kocaeli'de halka tanıtıldı

        Sahil Güvenlik Komutanlığının radar kesitleri, manyetik ve akustik izlerinin düşük olması nedeniyle "hayalet" olarak nitelendirilen KAAN sınıfı botu TCSG-15, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde halkın ziyaretine açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 11:14 Güncelleme: 20.05.2024 - 11:14
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        Mavi vatanın "hayalet" botu Kocaeli'de halka tanıtıldı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığının radar kesitleri, manyetik ve akustik izlerinin düşük olması nedeniyle "hayalet" olarak nitelendirilen KAAN sınıfı botu TCSG-15, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde halkın ziyaretine açıldı.

        Üstün manevra kabiliyetli ve hızlı olması nedeniyle korsanlıkları önleme, sınır gözetimi, karakol görevleri, arama ve kurtarma görevleri, kaçakçılıkla mücadele, deniz kirliliği ve ekosisteminin korunması gibi görevlerde kullanılan TCSG-15, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Yelken İskelesi'ne getirildi.

        TCSG-15 personeli, ziyarette bulunan Kaymakam Osman Aslan Canbaba, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alihan Ak, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır ve vatandaşlara, Sahil Güvenlik Komutanlığının yaptığı çalışmalar, görev ve sorumlulukları hakkında bilgi vererek, botun teknik özelliklerini anlattı.

        Kaymakam Canbaba, İzmit Körfezi'nde kaçak balık ve midye avcılığı konusunda ödün verilmeden gece-gündüz yürüttükleri çalışmalardan dolayı personele teşekkür ederek başarı dileklerinde bulundu.

        Canbaba ve beraberindekiler, ziyaretin ardından TCSG-15'in anı defterini imzaladı.

        TCSG-15 botu, bugün saat 18.00'e kadar ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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