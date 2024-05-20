3. Kocaeli Film Festivali başladı

Konuk sanatçıların Yeşilçam'dan günümüze Türk sinemasını birçok yönüyle ele aldığı panelde, Halil Ergün, Türk sinemasının sosyolojik ve tema yönlerine değindi. Nilgün Öneş, senaryo ve alanında çalışmalarının üzerinden anlatımlarda bulundu. Zihni Göktay ise konuklara sanat yaşamını anlattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Kocaeli Film Festivali başladı.

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