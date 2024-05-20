Kocaeli'de kreş açılışı yapıldı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Medya Sanatları ve Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Canan Dağdeviren, İzmit'te ismini taşıyan kreşin açılışını gerçekleştirdi.

İzmit Belediyesi tarafından yapılan ve Canan Dağdeviren'in adı verilen Tüysüzler Mahallesi'ndeki kreş, törenle açıldı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, törende yaptığı konuşmada, kentteki çocukların eğitimlerini destekleyerek hayatlarına dokunmaya çalıştıklarını söyledi.

Açılışını gerçekleştirdikleri kreşe Canan Dağdeviren'in adını vermek istediklerini belirten Hürriyet, burada yetişen çocukların onu rol model alarak belki bilim insanı olacaklarını kaydetti.

Kreşlerin sayısını var güçleriyle arttırmaya çalıştıklarını aktaran Hürriyet, böylece eğitimde fırsat eşitliği yaratmaya çalıştıklarını ifade etti.

Canan Dağdeviren de eğitimin ilk aşaması olan bir kreşe isminin verildiğini görmenin genç bir bilim insanı için harika bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi.

Kocaeli'de büyümüş biri olarak tekrar buraya gelmiş olmasının kendisi için çok güzel olduğunu belirten Dağdeviren, "Sınıfları gezdim, öğretmenlerle tanıştım. Küçük öğrencilerle tanıştım. Geleceğin büyükleriyle tanıştım. Çok keyifli bir gündü. Özellikle yeni anne olmuş biri olarak da bu okulun bu kadar konforlu olmasına, renkli olmasına herkesi kapsayıcı olmasına inanılmaz mutlu oldum." ifadelerini kullandı.