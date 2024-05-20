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        Kocaeli'de kreş açılışı yapıldı

        Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Medya Sanatları ve Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Canan Dağdeviren, İzmit'te ismini taşıyan kreşin açılışını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 16:43 Güncelleme: 20.05.2024 - 16:43
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        Kocaeli'de kreş açılışı yapıldı
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        Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Medya Sanatları ve Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Canan Dağdeviren, İzmit'te ismini taşıyan kreşin açılışını gerçekleştirdi.

        İzmit Belediyesi tarafından yapılan ve Canan Dağdeviren'in adı verilen Tüysüzler Mahallesi'ndeki kreş, törenle açıldı.

        İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, törende yaptığı konuşmada, kentteki çocukların eğitimlerini destekleyerek hayatlarına dokunmaya çalıştıklarını söyledi.

        Açılışını gerçekleştirdikleri kreşe Canan Dağdeviren'in adını vermek istediklerini belirten Hürriyet, burada yetişen çocukların onu rol model alarak belki bilim insanı olacaklarını kaydetti.

        Kreşlerin sayısını var güçleriyle arttırmaya çalıştıklarını aktaran Hürriyet, böylece eğitimde fırsat eşitliği yaratmaya çalıştıklarını ifade etti.

        Canan Dağdeviren de eğitimin ilk aşaması olan bir kreşe isminin verildiğini görmenin genç bir bilim insanı için harika bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi.

        Kocaeli'de büyümüş biri olarak tekrar buraya gelmiş olmasının kendisi için çok güzel olduğunu belirten Dağdeviren, "Sınıfları gezdim, öğretmenlerle tanıştım. Küçük öğrencilerle tanıştım. Geleceğin büyükleriyle tanıştım. Çok keyifli bir gündü. Özellikle yeni anne olmuş biri olarak da bu okulun bu kadar konforlu olmasına, renkli olmasına herkesi kapsayıcı olmasına inanılmaz mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

        "Umarım benim ismimi duyan, benim ismimi gören herkes araştırır. Çocuklarına ilham kaynağı olmasını sağlar." diyen Dağdeviren, şunları kaydetti:

        "Ben bir taneydim ama biliyorum birçok Canan ve Can var aramızda ve olmaya da devam edecek. Türkiye'nin dünyanın her bir yanında güzel işler yaparak, güzel ve yalnız ülkemizi temsil edeceğiz ve daha da güzel işlere imza atacağız diye düşünüyorum."

        Tüysüzler Mahallesi muhtarı Songül Yalçın da kreşin yapılmasında katkısı olanlara teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından Canan Dağdeviren'in ismi verilen çocuk evinin açılış kurdelesi kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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