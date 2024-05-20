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        Kocaeli'de genç kızın kaza yerinde boynunda iple ölü bulunmasına ilişkin 5 zanlı yakalandı

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, genç kızın şarampole devrilen kamyonetin çevresinde boynunda iple ölü bulunmasına ilişkin sürücü ile biri çocuk 4 kişi, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 17:42 Güncelleme: 20.05.2024 - 17:42
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        Kocaeli'de genç kızın kaza yerinde boynunda iple ölü bulunmasına ilişkin 5 zanlı yakalandı
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        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, genç kızın şarampole devrilen kamyonetin çevresinde boynunda iple ölü bulunmasına ilişkin sürücü ile biri çocuk 4 kişi, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

        Halıdere Mahallesi Eski Köy Caddesi mevkisinde bir kamyonetin şarampole devrildiği yönünde ihbar alınması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kaza yerinde inceleme yapan ekipler, 34 VM 9246 plakalı kamyonetten savrulan 18 yaşındaki R.M.Ö'nün yaşamını yitirdiğini tespit etti.

        Genç kızın boynundaki ipin araca bağlı olduğunun belirlenmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince soruşturma başlatıldı.

        Olay yerinden uzaklaştığı belirlenen sürücü Tunay A. (22) ile araçtan daha önce indiği tespit edilen E.K, Y.A.A, C.Ç. ve K.N.K. (17), cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

        Şüphelilerden K.N.K. Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Diğer şüpheliler işlemlerin ardından Gölcük Adliyesi'ne çıkarıldı.

        Genç kızın cenazesi ise Düzağaç Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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