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        Kocaeli'de tırla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 23:01 Güncelleme: 20.05.2024 - 23:01
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        Kocaeli'de tırla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kullar Mahallesi Alsancak Caddesi'nde Bora K'nin kullandığı 34 KY 0541 plakalı otomobil, U dönüşü yapan Hüseyin Ö. idaresindeki 55 AKT 081 plakalı tırla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle tırın çekicisi dorseden ayrılarak devrildi.

        Kazada sürücüler ile otomobildeki Arda A, Alp Yağız D, Fatih T. ile Muhammet Taha E. yaralandı.

        Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tırın sürücüsünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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