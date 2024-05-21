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        Kocaeli'de öğretmenlerin ek ders ücretlerinin eksik yatırıldığı iddialarına soruşturma

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde öğretmenlerin ek ders ücretleri üzerinden yolsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 11:13 Güncelleme: 21.05.2024 - 11:13
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        Kocaeli'de öğretmenlerin ek ders ücretlerinin eksik yatırıldığı iddialarına soruşturma
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        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde öğretmenlerin ek ders ücretleri üzerinden yolsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

        Alınan bilgiye göre, Gölcük'te bazı öğretmenler, bordrolarında belirtilen ek ders tutarının, hesaplarına yatırılandan daha yüksek olduğunu fark etti.

        Usulsüzlük olabileceği şüphesi üzerine 10 kişi, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

        Başvurular üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca İl Emniyet Müdürlüğü mali polislerinin de görevlendirildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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