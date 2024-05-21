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        Kocaeli'de özel gereksinimli öğrenciler festivalde gönüllerince eğlendi

        Kocaeli'de özel gereksinimli öğrenciler, spor ve eğlence festivalinde keyifli vakit geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 16:51 Güncelleme: 21.05.2024 - 16:51
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        Kocaeli'de özel gereksinimli öğrenciler festivalde gönüllerince eğlendi
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        Kocaeli'de özel gereksinimli öğrenciler, spor ve eğlence festivalinde keyifli vakit geçirdi.

        Gebze Belediyesi, Rumeli Üniversitesi ve İstanbul Gedik Üniversitesi tarafından düzenlenen "Özel Çocuklar Spor ve Eğlence Festivali - ENFEST", Gebze ilçesindeki Hünkar Çayırı'nda gerçekleştirildi.

        Festivalde yaklaşık 1000 özel gereksinimli çocuk ve annesi, 20 spor dalında yarışmalara katılarak müzik eşliğinde çeşitli etkinliklerle eğlendi.

        - "Amacımız çocuklarımızı mutlu edebilmek"

        Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, gazetecilere, özel gereksinimli çocukları çeşitli etkinliklerle bir araya getirerek mutlu olmalarını sağladıklarını söyledi.

        Çeşitli spor dallarıyla eğlenen çocukların öz güvenlerinin de arttığını belirten Büyükgöz, "Amacımız çocuklarımızı 1 dakika da olsa mutlu edebilmek." dedi.

        Büyükgöz, özel gereksinimli kişilerin hayatla olan bağlarını güçlendirmeye çalıştıklarını aktararak, "Anne ve babalar mutlu, bizler de onları böyle görmekten dolayı mutluyuz. Bu anlamda gereken neyse yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Gebze Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdür Yardımcısı Şehla Çolak da etkinliği çok faydalı bulduklarını ve öğrencilerle eğlenceli vakit geçirdiklerini kaydetti.

        Etkinliklerin özel gereksinimli çocukların sosyalleşebilmesi için çok önemli olduğuna işaret eden Çolak, "Çocuklarımız özel çocuklar. Evleri dışında sosyal ortamları olarak okulları var. Bizlerin onlara sunduğu ortamlar dışında ortamları olamıyor maalesef. Bu tür etkinlikler onlar için çok önemli. Bu kadar sosyalleşebilecekleri ve kendi akranlarıyla buluşabilecekleri çok fazla ortamları yok. Bizler de üst düzey katılmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız burada spor yapıyor, eğleniyor." ifadelerini kullandı.

        Festivale katılan down sendromlu Nilay Tunç ise spor yaptığını, çeşitli oyunlar oynadığını ve ata bindiğini dile getirerek, çok eğlendiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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