Kocaeli'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, parkta tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü ileri sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Murat E. (42), maktul Kaptan Kırdudu'nun eşi İlayda Tazegül Kırdudu ile taraf avukatları hazır bulundu.

İddianame ve eklerinin okunmasının ardından savunmasını yapması için söz verilen Murat E, olay tarihinde saat 22.00 sıralarında parkta tek başına otururken gelen ses nedeniyle arkasına baktığını söyledi.

Arkasına döndüğünde daha önce hiç görmediği Kaptan Kırdudu'nun "niye bakıyorsun" diyerek kendisine küfür ettiğini iddia eden Murat E, daha sonra maktulün kafa atmaya çalıştığını fakat kendisinin eğilmesi üzerine Kırdudu'nun yere düştüğünü kaydetti.

Murat E, maktulün yerden kalkar kalkmaz elindeki bıçağı bacağına savurduğunu ve acı hissettiğini dile getirerek, "Şahıs üzerime çullandı, bu esnada elinde bıçak olduğunu anladım. Boğuşmaya başladık, bıçağı almaya çalıştım. Bıçağı şahsa doğru itekliyordum." diye konuştu.