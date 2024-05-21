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        Kocaeli'de Çerkes Sürgünü'nün 160. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi

        Çerkes Sürgünü'nün 160. yılı dolayısıyla Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde anma etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 21:42 Güncelleme: 21.05.2024 - 21:42
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        Kocaeli'de Çerkes Sürgünü'nün 160. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi
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        Çerkes Sürgünü'nün 160. yılı dolayısıyla Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde anma etkinliği yapıldı.

        Abhaz Dernekleri Federasyonu (ABHAZFED) ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen program kapsamında ilk olarak, Kefken Karaağaç Mahallesi'ndeki mezarlıkta Kur'an-ı Kerim okunarak sürgünde ölenler için dua edildi.

        Ardından, Kafkas halklarının sürgünden sonra ulaştıkları Babalı sahiline yürüyen katılımcılar, Kafkas Sürgünü Anıtı'na ve denize çelenk bıraktı, karanfil attı.

        Katılımcılar, atalarının karaya çıktıklarında sahile yakın alanda barındıkları düşünülen mağarayı ziyaret ederek, mağaranın taşlarına 160 yıl önce kazındığı tahmin edilen yazılara baktı.

        Daha sonra ellerinde meşalelerle yürüyen katılımcılar, sahilde "Nart ateşi"ni tutuşturdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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