Kocaeli'de Çerkes Sürgünü'nün 160. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi

Abhaz Dernekleri Federasyonu (ABHAZFED) ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen program kapsamında ilk olarak, Kefken Karaağaç Mahallesi'ndeki mezarlıkta Kur'an-ı Kerim okunarak sürgünde ölenler için dua edildi.

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