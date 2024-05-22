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        Kocaeli'de sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 00:23 Güncelleme: 22.05.2024 - 00:23
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        Kocaeli'de sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, İstasyon Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon gerçekleştirildi.

        Şüpheli F.Ö'nün gözaltına alındığı operasyonda, 17 şişe kaçak içki, 43 litre kaçak içki yapımında kullanılan alkol, çok sayıda alkol şişesi kapak emniyet bantları, 1 av tüfeği ve tüfeğe ait fişekler ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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