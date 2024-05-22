Kocaeli'de sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Şüpheli F.Ö'nün gözaltına alındığı operasyonda, 17 şişe kaçak içki, 43 litre kaçak içki yapımında kullanılan alkol, çok sayıda alkol şişesi kapak emniyet bantları, 1 av tüfeği ve tüfeğe ait fişekler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, İstasyon Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon gerçekleştirildi.

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